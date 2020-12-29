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В Чехии 28 декабря выявлено 10 811 новых случаев заболевания коронавирусом

В Чехии 28 декабря выявлено 10 811 новых случаев заболевания коронавирусом

Марина Коханкова 1061 0
В понедельник, 28 декабря, в Чешской Республике было зарегистрировано 10 811 новых случаев заражения коронавирусом, что примерно на 3000 больше, чем в предыдущий понедельник (7945).
В Чехии 28 декабря выявлено 10 811 новых случаев заболевания коронавирусом

Доля положительных тестов в общем объеме выросла до 42,26%, что является самым высоким показателем. В настоящее время заражен 97 401 человек, 5395 инфицированных находятся в больницах.

В понедельник в Праге было зарегистрировано 1308 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Это второй по величине показатель с конца октября. 

Индекс риска по системе PES в Чехии остается четвертый день на уровне 71 балл. Репродуктивное число снизилось до 0,85, но остальные три параметра, влияющие на значение индекса, ухудшаются, следует из данных Минздрава. Индекс риска PES в чешской столице увеличился на пять пунктов — до 66.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия
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