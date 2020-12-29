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Землетрясение в Хорватии слегка встряхнуло Прагу

Землетрясение в Хорватии слегка встряхнуло Прагу

Александра Кириченко 20 0
Отголоски сильного землетрясения в Хорватии ощущались и в Чехии, в частности в столице. Жители 15-этажного дома в районе Ржепы обратились в пожарную службу, сообщив о том, что здание сотрясается.
Землетрясение в Хорватии слегка встряхнуло Прагу

Пожарная охрана получила вызов от жителей дома на улице Сланска во вторник в районе 13:00. На место прибыли пожарные и полиция. Проверяющие осмотрели весь дом и пришли к выводу, что статика постройки нарушена не была.

Как рассказали очевидцы, колебания ощущались от 11-го этажа и выше. В доме качались люстры и сотрясались наряженные рождественские елки. Одна из жительниц верхних этажей сообщила, что ощущала себя как на корабле.

Мощность землетрясения, которое произошло в Хорватии 29 декабря, оставила 6,3 балла по шкале Рихтера. Известно как минимум о двух жертвах и 20 пострадавших. Отголоски землетрясения также ощущались в Словении, Словакии, Венгрии, Боснии, Италии и Австрии.

Источник: novinky.cz 

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