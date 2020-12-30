Тестирование на антигены к коронавирусу продолжится и после 15 января

В Министерстве здравоохранения Чехии сообщили, что возможность бесплатно пройти тестирование на антигены к covid-19 у жителей страны будет и после 15 января 2021 года, хотя изначально его планировали проводить только до этой даты.

Министерство и Институт информации и статистики здравоохранения (ÚZIS) не смогли сообщить точное количество тестов, проведенных начиная с 16 декабря, но сообщили, что положительный результат дали примерно 4% из них.

Подробные данные по тестам на антигены последний раз публиковались министерством 23 декабря. За первые восемь дней было проведено более 157 000 тестов, примерно 9500 были положительными, причем 5200 из них – у людей, не имевших симптомов.

Записаться на тестирование можно онлайн. Обычно свободных слотов для записи на ближайшие дни нет, но они становятся доступны, так как люди часто отменяют бронирование.

Источник: ceskenoviny.cz