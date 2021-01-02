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Змею, которая укусила восьмилетнюю девочку в Енштейне, найти не удалось

Змею, которая укусила восьмилетнюю девочку в Енштейне, найти не удалось

Марина Коханкова 426 0
Полиция и пожарные более семи часов искали змею, которая 1 января укусила 8-летнего ребенка в поселке Енштейн недалеко от Праги. Однако поиски не увенчались успехом.
Змею, которая укусила восьмилетнюю девочку в Енштейне, найти не удалось

Пресс-секретарь пожарных Тереза ​​Флиегерова сообщила, что ее коллеги осмотрели территорию возле дома, где змея предположительно укусила девочку, на расстоянии, определенном герпетологом. В основном это были соседние коттеджи и участки.

«Поиск закончился, змею найти не удалось. (...) Мы искали ее в общей сложности около 7 часов», — написал глава муниципалитета Норберт Главачек в Facebook.

После укуса в ногу девочку сразу же отвезли в больницу Мотол, где ей дали противоядие. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей. По словам эксперта, скорее всего это была гремучая змея. Ее длина, судя по укусу, могла составлять около двух метров, а вес — около трех килограммов. У полиции нет данных о том, чтобы в близлежащих поселках проживали заводчики змей.

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция Прага Чехия пожар
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