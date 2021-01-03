Записаться на прививку от covid-19 можно будет с февраля

Широкой общественности онлайн-запись на вакцинацию против коронавируса будет доступна с февраля, сообщил премьер-министр Андрей Бабиш в эфире телеканала Prima. С 15 января будут записывать лиц старше 80 лет.

По словам Бабиша, люди старше 80 лет смогут записаться на прием лично, через своего терапевта или по телефону 1221, где им помогут заполнить заявку.

Остальные граждане смогут зарегистрироваться с февраля, указав данные о своем возрасте, состоянии здоровья и роде занятий. Затем система определит дату вакцинации. По словам премьер-министра, точность данных будет проверяться во избежание неправомерного использования. Детям до 15 лет вакцинацию проводить не будут.

Бабиш пояснил, что здоровый человек 66 лет получит вакцину позже, чем, например, человек в возрасте 65 лет с повышенным артериальным давлением, ожирением или серьезным заболеванием легких. В приоритетном порядке будут прививать людей с диабетом или заболеваниями почек. Что касается рода занятости, в первую очередь будут прививать сотрудников спасательных служб, критической инфраструктуры, здравоохранения, образования или социальных служб.

Премьер-министр отметил, что вакцинировать всех делающих постараются до конца сентября.

Источник: novinky.cz