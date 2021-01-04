С ноября в Чехии проведено почти 830 тысяч антигенных тестов

С ноября по 3 января в республике было проведено почти 830 тысяч тестов на антиген к covid-19. Согласно опубликованным данным, большинство тестов было проведено 21 декабря, когда таким способом было обследовано более 46 тысяч человек.

Фото: Michaela Danelová

В декабре более 5% тестов на антиген были положительными, выявлено свыше 26 700 инфицированных. Из них более 10 300 человек не имели симптомов.

За тот же период с начала ноября в лабораториях страны было проведено более 1,5 млн ПЦР-тестов на коронавирус. С начала эпидемии в марте прошлого года их общее число превысило 3,8 млн.

В ноябре тесты на антигены составляли около 25% всех проведенных исследований, а в декабре — более 40%.

Первоначально тестирование на антиген планировалось завершить 15 января, но Минздрав решил, что оно будет продолжено.

Источник: lidovky.cz