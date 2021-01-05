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4 января в Чехии выявлено 12 860 новых случаев заражения коронавирусом

4 января в Чехии выявлено 12 860 новых случаев заражения коронавирусом

Марина Коханкова 1145 0
В Чешской Республике в понедельник зафиксировано 12 860 новых случаев заражения covid-19, что на 1949 больше, чем неделю назад в этот же день. 4 января было проведено 32 385 тестов на коронавирус, 39% из которых оказались положительными.
4 января в Чехии выявлено 12 860 новых случаев заражения коронавирусом

В настоящее время в Чешской Республике инфицировано 132 482 человека. 

Репродуктивное число сократилось с 1,31 до 1,28, однако индекс противоэпидемической системы PES за день увеличился с 85 до 89 баллов. Причина ухудшения индекса PES на четыре пункта — быстрое распространение болезни среди пожилых людей. Также увеличился еще один показатель расчета индекса, а именно количество новых случаев заражения covid-19 за последние 14 дней на 100 тысяч жителей, следует из данных Минздрава.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия
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