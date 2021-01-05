Отметки в аттестатах за полугодие могут быть заменены устной оценкой

Аттестаты за первую половину текущего учебного года школы смогут выдавать позже, если запрет на присутствие учеников в школах не будет снят до конца января. В связи с дистанционным обучением Министерство образования рекомендует устную форму оценки, однако письменные отметки в аттестате также возможны.

С понедельника, 4 января, все школьники и студенты в Чехии вновь перешли на дистанционное обучение, за исключением учеников первых и вторых классов. Министерство образования направило в начальные и средние школы рекомендации о выдаче аттестатов за первую половину года. Материал подготовлен в сотрудничестве с Чешской школьной инспекцией и экспертами в сфере образования. В рекомендациях описаны приоритеты, на которые необходимо обратить внимание, а также рекомендуемые процедуры и варианты оценки, рассказала пресс-секретарь министерства Анета Леднова.

По данным ведомства, можно предположить, что действующие ограничения на присутствие учеников в школах могут сохраниться и в конце января. В связи с этим Управление решило, что передача сертификатов будет возможна после окончания полугодия, то есть после 28 января.

Источник: ceskatelevize.cz