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Отметки в аттестатах за полугодие могут быть заменены устной оценкой

Отметки в аттестатах за полугодие могут быть заменены устной оценкой

Марина Коханкова 439 0
Аттестаты за первую половину текущего учебного года школы смогут выдавать позже, если запрет на присутствие учеников в школах не будет снят до конца января. В связи с дистанционным обучением Министерство образования рекомендует устную форму оценки, однако письменные отметки в аттестате также возможны.
Отметки в аттестатах за полугодие могут быть заменены устной оценкой

С понедельника, 4 января, все школьники и студенты в Чехии вновь перешли на дистанционное обучение, за исключением учеников первых и вторых классов. Министерство образования направило в начальные и средние школы рекомендации о выдаче аттестатов за первую половину года. Материал подготовлен в сотрудничестве с Чешской школьной инспекцией и экспертами в сфере образования. В рекомендациях описаны приоритеты, на которые необходимо обратить внимание, а также рекомендуемые процедуры и варианты оценки, рассказала пресс-секретарь министерства Анета Леднова.

По данным ведомства, можно предположить, что действующие ограничения на присутствие учеников в школах могут сохраниться и в конце января. В связи с этим Управление решило, что передача сертификатов будет возможна после окончания полугодия, то есть после 28 января. 

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус школы дети Чехия
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