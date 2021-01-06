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В некоторых районах Чехии может выпасть до 10 см снега

В некоторых районах Чехии может выпасть до 10 см снега

Марина Коханкова 484 0
В некоторых районах Чехии выпавший 6 января снег затрудняет автомобильное движение. Метеорологи предупредили, что в течение ближайших 12 часов может выпасть до 10 сантиметров снега.
В некоторых районах Чехии может выпасть до 10 см снега

Утром в среду снегопад прошел практически на всей территории Южночешского края, на дорогах работает снегоуборочная техника.

«Ситуация хуже в районах городов Чески-Крумлов и Йиндржихув-Градец. На севере региона ситуация пока более благоприятная», — сказала утром Соня Абрагамова, диспетчер департамента автомобильных дорог Южночешского края.

Все дороги открыты, но водителям приходится считаться с тем, что на некоторых шоссе много снега, а в отдельных местах поверхность может промерзать. Также в районе Высочина на дорогах нужно соблюдать осторожность из-за снегопада. Днем здесь по прогнозу также будут осадки.

Предупреждение метеорологов о снегопаде распространяется с 7 часов утра на Южночешский край и регион Высочина, а с 10 часов утра — на некоторые районы Среднечешского, Градец-Краловского, Пардубицкого, Южно-Моравского, Оломоуцкого и Моравско-Силезского регионов.

«В некоторых местах за 12 часов может выпасть от 5 до 10 см мокрого снега», — говорится в предупреждении Чешского гидрометеорологического института. Срок действия обоих предупреждений истекает в четверг утром.

Источник: novinky.cz

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Темы
погода Чехия дороги Автомобили
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