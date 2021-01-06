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Брат подарил сестре на Рождество автомобиль Audi A3, который оказался краденым

Брат подарил сестре на Рождество автомобиль Audi A3, который оказался краденым

Марина Коханкова 1 0
29-летняя женщина в Оломоуце не смогла зарегистрировать на свое имя автомобиль Audi A3, который она получила в подарок на Рождество от своего брата. В процессе оформления выяснилось, что автомобиль угнали за границей, рассказала пресс-секретарь полиции Петра Вангарова.
Брат подарил сестре на Рождество автомобиль Audi A3, который оказался краденым

«Во вторник утром полиция получила информацию от сотрудника регистра автотранспортных средств в Оломоуце о разыскиваемой машине», — сообщила пресс-секретарь.

По ее словам, при регистрации легкового автомобиля Audi A3 работник госучреждения выяснил, что с октября 2017 года данный автомобиль объявлен в розыск во Франции, поиском также занималась полиция Бельгии. Пока не ясно, почему был объявлен розыск одной и той же машины в двух странах. 

По ее словам, полиция также выясняет обстоятельства, при которых машина попала в Чехию. «Это был импорт из-за границы. Купил ли брат женщины машину там напрямую или получил через посредника — это предмет расследования», — сказала Вангарова.

Автомобиль был изъят полицией в качестве вещественного доказательства. Чешская полиция ждет указаний о дальнейших действиях от своих иностранных коллег.

Источник: novinky.cz

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Темы
Автомобили полиция Чехия преступность подарки Рождество
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