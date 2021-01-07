6 января в Чехии выявлено 17 668 новых случаев заражения коронавирусом

Марина Коханкова 09:13 669

Facebook Twitter Вконтакте Google+ Pinterest

В среду в Чехии было подтверждено 17 668 случаев заражения коронавирусом. В настоящее время в стране 132 725 инфицированных. В больницах находятся 7143 человека, 1061 из них — в тяжелом состоянии.