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В Праге начали убирать рождественские украшения с улиц

В Праге начали убирать рождественские украшения с улиц

Марина Коханкова 314 0
7 января сотрудники компании Technologie hlavního města Prahy (THMP) начали демонтировать рождественскую елку на Староместской площади. С улиц Праги в ближайшие дни исчезнут более 1100 рождественских украшений, размещенных на объектах уличного освещения, и 30 рождественских елок.
Фото: Tomaš Vocelka
В Праге начали убирать рождественские украшения с улиц

Сначала с помощью автопогрузчика с главной пражской елки будут сняты елочные шары, звездочки и еще около 350 украшений. Эта работа продлится два-три дня, сообщил председатель совета директоров THMP Томаш Йилек, добавив, что демонтаж 18-метровой елки запланирован на 11 января. «Ствол дерева будет очищен от ветвей и разделен на несколько четырехметровых частей, которые мы отвезем на лесопилку в Гостиварж», — добавил он.

«Мы любим следовать традициям, но в то же время делаем упор на экологию. Поэтому я рад, что елка, которая украшала Староместскую площадь в период Рождества, как и в предыдущие годы, не попадет на свалку или мусоросжигательный завод, а будет использована для изготовления мебели в благотворительных целях», — сказал мэр Праги Зденек Гржиб. По его словам, учащиеся средней профессиональной школы Яров изготовят из дерева мебель для дома престарелых в пражском районе Малешице, который расположен недалеко от учебного заведения.

По словам директора школы Милослава Янечека, учащиеся бесплатно распиливают бревна на доски, а затем сушат их в школе. «Впоследствии наши плотники будут делать из досок мебель, например, нестандартные шкафы, прикроватные тумбочки или садовые скамейки», — сказал Янечек.

Источник: praha.eu

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