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В центре Праги 3000 человек протестовали против правительственных мер

В центре Праги 3000 человек протестовали против правительственных мер

Марина Коханкова 1833 1
Около 3000 человек 10 января протестовали на Староместской площади в Праге против правительственных мер, связанных с пандемией коронавируса. Помимо представителей бизнесменов, художников, врачей и студентов, на митинге выступил также бывший президент Вацлав Клаус, который отказался от вакцинации против covid-19.
Фото: Ondřej Deml
В центре Праги 3000 человек протестовали против правительственных мер

У многих протестующих не было средств защиты дыхательных путей, медицинских масок или респираторов. Кроме того, участники акции не соблюдали дистанцию. Полиция охарактеризовала демонстрацию как мирную акцию протеста. Материалы об отдельных нарушениях ограничительных мер были переданы в административный орган.

Демонстрация под названием Otevřeme Česko была организована общественной инициативой Chcípl PES. Хотя общественная инициатива была создана для поддержания работы ресторанов, по словам ее представителей, к ней сейчас присоединяются предприниматели из других секторов, которые пострадали от правительственных мер. Всего инициатива объединяет около 1000 чешских компаний. По замыслу организаторов, протесты должны привлечь внимание к критическому положению малого и среднего бизнеса и предпринимателей-физлиц. 

На митинге 10 января организаторы акции призывали отправить правительство в отставку. Участники демонстрации держали чешские флаги и транспаранты с надписью «Остановить ковидную тиранию. Остановим тоталитаризм во имя covid! »,«Мы не овцы»,«С понедельника в школу!».

Полиция уведомила организаторов акции о нарушении правительственных постановлений из-за превышения разрешенного количества участников акции. В начале двухчасового мероприятия полиция оценила количество участников примерно в две тысячи человек, а после его окончания уточнила в Twitter свою оценку — от 2500 до 3000 человек. 

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус протест Чехия Прага Староместская площадь рестораны демонстрация правительство
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