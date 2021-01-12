На улице Клаштерска в Праге установили первый светофор с бесконтактной пешеходной кнопкой

На улице Клаштерска в Праге теперь работает светофор с бесконтактной пешеходной кнопкой. Городские власти посчитали, что он поможет замедлить распространение Covid-19.

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Ещё весной 2020 года, во время первой волны пандемии, в Праге отключили кнопки для пешеходов. Это затруднило движение на дорогах, поэтому заместитель мэра Адам Шайнхер придумал бесконтактные кнопки, аналогов которым нет на европейском рынке.

Кнопка работает с помощью инфракрасного датчика. Он установлен на боковой стороне старых устройств. Достаточно приблизить ладонь на расстояние от 5 до 20 сантиметров, чтобы датчик отреагировал.

Городские власти не планируют избавляться от механических кнопок. Они останутся на случай, если инфракрасный датчик выйдет из строя. Пока бесконтактная кнопка работает в тестовом режиме. Если проект окажется успешным, скоро на улицах Праги появится больше таких датчиков.

Источник: aktualne.cz