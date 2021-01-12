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Готов план вакцинации населения Чехии от коронавируса

Готов план вакцинации населения Чехии от коронавируса

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11 января правительство обнародовало итоговый план добровольной вакцинации от Covid-19. Он делит население по группам и устанавливает порядок, в котором пройдет вакцинация.
Готов план вакцинации населения Чехии от коронавируса
Приоритетная группа A1 — пожилые люди старше 80 лет. Их больше 400 тысяч. Они получат максимально возможный балл риска — 13. По этим баллам определяется приоритетность вакцинации.
По мнению правительства, каждый желающий из этой группы сможет получить вакцину в течение января и февраля 2021 года. К этой же группе относятся специалисты из области здравоохранения и те, кто помогает пациентам с коронавирусом. Их 250 тысяч. У этой группы 11 баллов.
Вакцину получат сотрудники домов престарелых и служб помощи, которые напрямую контактируют с пациентами. А также солдаты, которые помогают в социальных учреждениях. Группа 1А в сумме насчитывает 750 тысяч человек.
Фаза 1B будет проходить с февраля по июнь 2021 года.
Приоритетность будет определяться с помощью регистрационной формы. В ней кандидатам будет автоматически присваиваться оценка риска от 5 до 1. Оценка зависит от возраста и состояния здоровья.
После того, как люди получат свой балл, им придет информация о крайнем сроке вакцинации. Они смогут выбрать конкретную дату в Центральной регистрационной системе, которая начнет работать 15 января.
В этой группе наивысший балл риска — 5. Его имеют пожилые люди в возрасте от 75 до 79 лет, госпитализированные пациенты старше 65 лет или люди с хроническими заболеваниями. Четыре балла получают пожилые люди в возрасте от 70 до 74, пациенты с генетическими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, и те, кто о них заботится.
Пожилые люди в возрасте от 65 до 69 имеют оценку 3. Педагоги, сотрудники полиции и пожарные — 2.
В общем группа 1B насчитывает почти 3,6 млн человек.
Все остальные получат вакцину во второй фазе, которая начнется в июле и продлится до 2022 года.
Министр здравоохранения Ян Блатны заявил, что Чешская Республика заказала вакцины больше, чем для 10 миллионов человек. «Летом планируется провести вакцинацию около пяти миллионов человек, это 60% взрослого населения», — сказал журналистам министр.
Уже сейчас Чешская республика использовала около 40 000 доз. Речь идет о препаратах BioNTech и Pfizer. Еще 8000 вакцин Moderna прибыли в Чехию во вторник, 12 января. В конце месяца ожидается поставка еще 12 000 препаратов от этой компании компании.
Стратегия Министерства здравоохранения предполагает, что прививку сделают не меньше 60% населения. А вакцинация против COVID-19 станет обычным типом вакцинации, как, например, любая другая прививка от инфекционных заболеваний.
Источник: seznamzpravy.cz
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Темы
вакцинация коронавирус Чехия Прага Министерство здравоохранения
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