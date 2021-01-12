Минздрав Чехии планирует сделать вакцину против коронавируса символом 2021 года

Согласно стратегии правительства Чехии, в конце декабря 2020 года, только около 40% чехов заявили о готовности к вакцинации. Министерство здравоохранения поставило перед собой задачу — довести эту цифру до 60-65%. Только тогда вакцинация даст желаемый эффект.

Для достижения результата Минздрав устроил хакатон, объединяющий лидеров в области маркетинга с целью создать наиболее эффективную маркетинговую, информационную и визуальную кампанию вакцинации. Он стартовал 4 января.

Кампания запланирована на период с февраля по сентябрь. Она предполагает тесное сотрудничество с лидерами мнений, блогерами и СМИ, а также делает ставку на сарафанное радио. Чтобы охватить все группы населения, информация, возможно, будет распространяться даже в формате SMS-сообщений.

В январе должен состояться тендер на поставку медиаплана. Эксперты отмечают, что с планируемой кампанией не справится одна фирма. Этот огромный проект можно реализовать только усилиями нескольких агентств.

«Учитывая время, сложности и общественные настроения, стоит привлечь больше разных агентств и обьединить их усилия», — прокомментировала план Минздрава руководитель маркетингового отдела MOL Česká Republika Моника Отрадовцова. По ее мнению кампания обойдётся правительству в десятки миллионов.

Министерство здравоохранения ожидает, что вакцина станет брендом и символом 2021 года и элементом национальной гордости.



