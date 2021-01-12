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Ресторатор получил штраф за несоблюдение правил во время карантина в Чехии

Ресторатор получил штраф за несоблюдение правил во время карантина в Чехии

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Владелец ресторана Šeberák Якуб Ольберт получил штраф. Официальная бумага была доставлена ему в понедельник 11 января. В течение 15 дней ресторатор должен заплатить государству 15 000 крон.
Ресторатор получил штраф за несоблюдение правил во время карантина в Чехии

Напомним, предприниматель не стал закрывать своё заведение в Праге 4 и принимал посетителей, несмотря на действующие ограничения.  Ольберт нарушил запрет на обслуживание клиентов внутри ресторана. С 18 декабря по закону все заведения должны быть закрыты.

Ресторатор сообщил журналистам, что штраф пришёл не компании, а ему лично. «Это противоречит закону, мы будем оспаривать это решение», — прокомментировал Ольберт. 

Он планирует заплатить штраф, а потом потребовать его возврата.

 
 
Источник: www.ceskenoviny.cz
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Темы
коронавирус Чехия рестораны Прага запрет
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