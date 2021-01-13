Неизвестный напал на 90-летнюю женщину в пражском метро

Женщина попросила мужчину, который полностью лежал на сиденье, подвинуться, но преступник встал и начал бить потерпевшую руками по лицу.
Очевидцы пытались остановить злоумышленника: один из пассажиров вывел его из поезда и повалил на пол, но не смог задержать до приезда полиции — ему пришлось вернуться за своим рюкзаком с документами в вагон. Злоумышленник сел в другой поезд и скрылся с места преступления.
С пострадавшей женщиной работали спасатели. Нападавший также разбил ей очки.
«Тот, кто узнает мужчину, должен позвонить по номеру 158. Свидетели, которые снимали происшествие на телефон, тоже могут помочь в расследовании дела», — попросил представитель полиции Ян Данек.
Источник: novinky.cz