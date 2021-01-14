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Дороги в Чешской Республике заблокированы из-за снегопада

Дороги в Чешской Республике заблокированы из-за снегопада

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Ночной снег усложнил работу дорожников и создал проблемы на дорогах по всей Чешской Республике. Гололедица образуется в Либереце, в районе Высочина и в Оломоуцком районе.
Дороги в Чешской Республике заблокированы из-за снегопада

Работа дорожников в Либерецком крае осложняется сильным ветром. Они рекомендуют использовать цепи противоскольжения в горных районах страны. «Те, у кого нет реальной необходимости, не должны ехать в горы», — сказал Эдуард Барк, технический специалист Road LK, отвечающий за обслуживание дорог в регионе.

К утру там выпало до 20 сантиметров снега. Техника чистила дороги всю ночь.

Автолюбители должны быть осторожными на трассе I / 13 в сторону Фридланта, там образовались сугробы, дорога может быть заблокирована.

Движению на дорогах района Высочина также мешают снегопады и гололедица. Грузовики не могут проехать по некоторым участкам пути. В четверг вечером были проблемы на автостраде D1.

Утром в Йиглаве грузовики заблокировали дорогу на улицах Соколовска и Павовска. За последние три часа водители сообщили в полицию о 14 авариях без пострадавших.

Все дороги в Пардубицком крае покрыты снегом. Из-за ветра образуется гололедица. Из-за поваленных деревьев часть дороги 3-го класса Летоград-Мистровице закрыта. На трассе I / 37 возле Трховы Каменице в Хрудимском районе застряли грузовики.

 

Источник: aktualne.cz

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Темы
дороги Чехия Автомобили транспорт
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