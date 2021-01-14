Полиция Праги задержала подозреваемого в нападении на женщину в метро

Утром 14 января полиция задержала мужчину, который подозревается в нападении на пожилую женщину в пражском метро. Его узнал контролёр билетов.

Об этом сообщается на сайте полиции. За совершение массовых беспорядков нападавшему грозит до 2 лет лишения свободы.

«Около 9 часов утра пражские полицейские задержали подозрительного мужчину на Праге 5, он подходил под описание разыскиваемого преступника, напавшего на пожилую женщину в метро. По номеру 158 позвонил внимательный ревизор транспортной компании, который узнал его (нападавшего) благодаря освещению ситуации в СМИ», — сказал представитель пражской полиции Ричард Хрдина. Он также поблагодарил жителей Чехии и медиа за помощь в поиске.

Фото: Полиция ЧР

В минувшую среду пожилая женщина попросила мужчину, лежавшего на сиденье, освободить ей место в вагоне метро на станции Просек. Злоумышленник напал на женщину и повредил ей очки. Ущерб составляет 3000 крон. Тогда задержать преступника не удалось, но камера зафиксировала его лицо.

Источник: lidovky.cz