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Полиция Праги задержала подозреваемого в нападении на женщину в метро

Полиция Праги задержала подозреваемого в нападении на женщину в метро

420on 1 0
Утром 14 января полиция задержала мужчину, который подозревается в нападении на пожилую женщину в пражском метро. Его узнал контролёр билетов.
Полиция Праги задержала подозреваемого в нападении на женщину в метро

 

Об этом сообщается на сайте полиции. За совершение массовых беспорядков нападавшему грозит до 2 лет лишения свободы.

 

«Около 9 часов утра пражские полицейские задержали подозрительного мужчину на Праге 5, он подходил под описание разыскиваемого преступника, напавшего на пожилую женщину в метро. По номеру 158 позвонил внимательный ревизор транспортной компании, который узнал его (нападавшего) благодаря освещению ситуации в СМИ», — сказал представитель пражской полиции Ричард Хрдина. Он также поблагодарил жителей Чехии и медиа за помощь в поиске.

 

Фото: Полиция ЧР

 

В минувшую среду пожилая женщина попросила мужчину, лежавшего на сиденье, освободить ей место в вагоне метро на станции Просек. Злоумышленник напал на женщину и повредил ей очки. Ущерб составляет 3000 крон. Тогда задержать преступника не удалось, но камера зафиксировала его лицо.

 

Источник: lidovky.cz

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метро Прага Чехия преступность полиция
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