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Система регистрации на вакцинацию в Чехии работает с ошибками

Система регистрации на вакцинацию в Чехии работает с ошибками

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Регистрация на вакцинацию пожилых людей старше 80 лет началась в пятницу, 15 января. С самого начала регистрации возникли проблемы — через несколько минут после восьми упал сайт Министерства здравоохранения, функция выбора даты вакцинации не работает.
Система регистрации на вакцинацию в Чехии работает с ошибками

Журналисты сайта novinky.cz попробовали зарегистрироваться: ПИН-коды для проверки номера телефона приходят с большой задержкой, а срок их действия истекает, к тому моменту, как вводится в систему. Без этого кода продолжить регистрацию невозможно. 

По данным системы Smart Quarantine, за первые две минуты сайт посетили около 75 тысяч человек. Возможно, система перегружена из-за большого интереса. Желающим выбрать дату вакцинации, сайт выдавал ошибку и сообщал, что все даты заняты. За первый час зарегистрировались 44 тысячи человек, 2 тысячи смогли забронировать конкретную дату. Пока свободных дат нет, все они были зарезервированы еще до 9.30 утра. 

Пожилые люди, не имеющие опыта работы с компьютером, могут использовать линию 1221. Но линия перегружена, а около 8.30 утра она перестала работать.

Со следующей недели пожилые люди смогут записаться на вакцинацию в некоторых аптеках. Также будет работать мобильная бригада, которая приедет к тем, кто не может самостоятельно прийти за прививкой.

 

Источник: novinky.cz

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вакцинация коронавирус Чехия здоровье пенсионеры
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