Собака напала на женщину в Злине

Инцидент произошёл в ночь на 26 декабря на улице Сокольска в Злине. Пострадавшая сообщила полиции о происшествии в конце прошлой недели.
Женщина гуляла со своими собаками после полуночи. Обе собаки были на поводке. В какой-то момент на женщину набросился бело-коричневый американский стаффордширский терьер — он повалил ее на землю, а затем напал на собак.
Женщине пришлось обратиться за медицинской помощью для себя и своих животных. Полицейские Злина ищут свидетелей нападения.
В апреле 2019 года другая собака породы стаффордширский терьер напала на шестилетнего ребенка и его родителей.
Источник: zlinsky.denik.cz