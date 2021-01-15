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В Есениках погиб ски-альпинист

В Есениках погиб ски-альпинист

420on 281 0
В пятницу, 15 января, в Есениках при сходе лавины погиб ски-альпинист. Горная служба немедленно прибыла на место, но спасти мужчину не удалось.
В Есениках погиб ски-альпинист

В пятницу в Есениках объявили второй уровень опасности схода лавины из пяти. Это означает, что вероятность схода невелика, но на крутых склонах риск увеличивается.

 

Согласно твиттеру горной службы, лавина сошла около 13:00 в местечке Velký Kotel. В этот момент там находились трое ски-альпинистов, один из которых попал под лавину на обрывистом склоне. Спасатели прибыли в течение 20 минут.

 

«Несмотря на быстрое вмешательство друзей и горных спасателей, которые нашли его меньше, чем за 20 минут, он не выжил. Его пытались реанимировать, на место прилетел вертолет из Остравы, но врач констатировал смерть», - сказал начальник горной службы Витезслав Каллер.

 

В Есениках в пятницу стоит очень густой туман с видимостью до десяти метров. За неделю выпало до 20 сантиметров нового снега, поэтому возросла опасность схода лавин.

 

«Весь Velký Kotel  — это лавинный кадастр, лыжникам там делать нечего», — добавил начальник горной службы.

 

В последний раз крупная лавина длиной от 300 до 400 метров сошла в этом регионе в прошлом году. По данным горной службы, это была самая крупная лавина в Есениках за последние 20 лет. От неё никто не пострадал. В 2009 году в том же месте погиб восемнадцатилетний сноубордист.

 

Сейчас в Есениках намного больше ски-альпинистов, чем в прошлом году. Это подтверждают пункты аренды горнолыжного снаряжения.

 

Источник: lidovky.cz

 

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Темы
сноуборд лыжи Горнолыжные курорты Чехия Моравскосилезский край
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