В Есениках погиб ски-альпинист

В пятницу, 15 января, в Есениках при сходе лавины погиб ски-альпинист. Горная служба немедленно прибыла на место, но спасти мужчину не удалось.

В пятницу в Есениках объявили второй уровень опасности схода лавины из пяти. Это означает, что вероятность схода невелика, но на крутых склонах риск увеличивается.

Согласно твиттеру горной службы, лавина сошла около 13:00 в местечке Velký Kotel. В этот момент там находились трое ски-альпинистов, один из которых попал под лавину на обрывистом склоне. Спасатели прибыли в течение 20 минут.

«Несмотря на быстрое вмешательство друзей и горных спасателей, которые нашли его меньше, чем за 20 минут, он не выжил. Его пытались реанимировать, на место прилетел вертолет из Остравы, но врач констатировал смерть», - сказал начальник горной службы Витезслав Каллер.

В Есениках в пятницу стоит очень густой туман с видимостью до десяти метров. За неделю выпало до 20 сантиметров нового снега, поэтому возросла опасность схода лавин.

«Весь Velký Kotel — это лавинный кадастр, лыжникам там делать нечего», — добавил начальник горной службы.

В последний раз крупная лавина длиной от 300 до 400 метров сошла в этом регионе в прошлом году. По данным горной службы, это была самая крупная лавина в Есениках за последние 20 лет. От неё никто не пострадал. В 2009 году в том же месте погиб восемнадцатилетний сноубордист.

Сейчас в Есениках намного больше ски-альпинистов, чем в прошлом году. Это подтверждают пункты аренды горнолыжного снаряжения.

Источник: lidovky.cz