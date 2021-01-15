Министр здравоохранения Чехии рассказал, вернутся ли ученики в школы в этом полугодии

В начале следующей недели будет принято решение о возвращении детей в школы. Решение зависит от развития эпидемиологической ситуации. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Анета Леднова.

Большинство школьников и студентов находятся на дистанционном обучении с начала нового года в связи с обострением пандемии коронавируса. Открыты только детские сады и специальные школы, а также 1 и 2 классы начальной школы.

Министерство образования, молодежи и спорта обсуждает с Министерством здравоохранения возможность постепенного возвращения учеников в школы. Неделю назад Министр здравоохранения Ян Блатны заявил, что нужно следить за развитием эпидемиологической ситуации хотя бы до понедельника, 18 января.

Приоритетом является возобновление очного обучения в последних классах начальных и средних школ, учеников которых весной ждут вступительные и выпускные экзамены. Ранее Ян Блатны упоминал, что эти ученики могут вернуться к той или иной форме очного обучения не раньше 25 января.

В пятницу, 15 января, министр заявил, что ослабления ограничений на следующей неделе ждать не стоит — сначала необходимо освободить места в больницах.

На заседании в понедельник правительство обсудит продление чрезвычайного положения после 22 января и поднимет вопрос о корректировке правил для пятого уровня противоэпидемической системы PES. В частности, будет обсуждаться ассортимент в магазинах.

В четверг, 14 января, количество новых подтвержденных случаев заражения covid-19 в Чехии было почти вдвое ниже, чем неделю назад, а именно 8032 случая.

Источник: novinky.cz