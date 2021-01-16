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Хакеры обнародовали украденные документы о вакцине против COVID-19

Хакеры обнародовали украденные документы о вакцине против COVID-19

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Во время кибератаки на Европейское агентство лекарственных средств (EMA) злоумышленники получили документы о лекарствах и вакцинах против covid-19. Преступники изменили данные и опубликовали их в Интернете. Об этом говорилось в пятничном пресс-релизе EMA.
Хакеры обнародовали украденные документы о вакцине против COVID-19

 

Документы, которые удалось получить хакерам, включают конфиденциальные электронные письма от ноября прошлого года, которые касаются процесса оценки вакцин против COVID-19. По мнению EMA, цель злоумышленников — подорвать доверие к вакцине.

«В условиях высокого уровня инфицирования в ЕС существует острая необходимость, как можно скорее сделать вакцины доступными для граждан ЕС. Несмотря на эту срочность, в ЕС всегда существовал консенсус о том, чтобы не ставить под угрозу стандарты высокого качества и основывать любые рекомендации на силе научных данных о безопасности, качестве и эффективности вакцины, и ни на чем другом», — сообщается в пресс-релизе.

Пока не известно, кто стоял за кибератакой на агентство и где конкретно были опубликованы данные.

Атака случилась в начале декабря, когда EMA оценивало два вакцины против Covid-19. 

 

Источник: aktualne.cz

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Темы
Евросоюз вакцинация коронавирус киберпреступность
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