Аномальные морозы придут в Чехию в воскресенье

В Чешскую Республику придут сильные морозы. На востоке стране температура может опускаться ниже -18 градусов по Цельсию.

Предупреждение о морозах начинает действовать с 20:00 воскресенья до 10:00 понедельника в Оломоуцком, Злинском и Моравскосилезском регионах.

Гидрометеорологический центр (ČHMÚ) предупредил об опасности обморожения людей и возможных проблемах в энергетике и промышленности.

Чуть теплее будет в других частях Чехии. С вечера воскресенья до утра понедельника предупреждения распространяются на Прагу, Высочину, Среднечешский, Либерецкий, Краловеградецкий, Пардубицкий, Южно-Моравский край, с полуночи также и на Карловарский край. В этих регионах емпература может упасть до -12 градусов.

Источник: ČHMÚ