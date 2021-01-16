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Аномальные морозы придут в Чехию в воскресенье

Аномальные морозы придут в Чехию в воскресенье

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В Чешскую Республику придут сильные морозы. На востоке стране температура может опускаться ниже -18 градусов по Цельсию.
Аномальные морозы придут в Чехию в воскресенье

Предупреждение о морозах начинает действовать с 20:00 воскресенья до 10:00 понедельника в Оломоуцком, Злинском и Моравскосилезском регионах.

 

Гидрометеорологический центр (ČHMÚ) предупредил об опасности обморожения людей и возможных проблемах в энергетике и промышленности.

 

Чуть теплее будет в других частях Чехии. С вечера воскресенья до утра понедельника предупреждения распространяются на Прагу, Высочину, Среднечешский, Либерецкий, Краловеградецкий, Пардубицкий, Южно-Моравский край, с полуночи также и на Карловарский край. В этих регионах емпература может упасть до -12 градусов.

 

 

Источник: ČHMÚ

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Темы
погода Чехия Моравскосилезский край Краловеградецкий край Либерецкий край Край Высочина Прага Среднечешский край
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