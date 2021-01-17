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В Чехии число заразившихся коронавирусом за сутки продолжает снижаться

В Чехии число заразившихся коронавирусом за сутки продолжает снижаться

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Индекс противоэпидемической системы PES упал еще на два балла, теперь он равен 70.
В Чехии число заразившихся коронавирусом за сутки продолжает снижаться

По данным Минздрава, число случаев инфицирования снижается, особенно среди людей старше 65 лет. В субботу прибыло 5199 новых заболевших. Репродуктивное число снизилось до 0,68.

 

По словам Ладислава Душека, директора Института информации и статистики здравоохранения (ÚZIS), распространение болезни замедляется.

 

«Я совершенно уверен, что нынешние цифры указывают на начало торможения эпидемии. Мы видим, что в течение недели сокращается количество новых случаев, процент позитивных результатов от общего числа проведённых тестов тоже уменьшается, это очень существенно. Это явные сигналы, свидетельствующие о том, что меры, принятые с 26 декабря, сработали. К сожалению, торможение не может быть резким, требуется время», — сказал он.

 

Блатны также рассказал журналистам, что значительное ослабление вируса ожидается в марте - начале апреля. Он допускает, что тогда же будет отменено обязательное ношение масок.

 

 

Источник: novinky.cz

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вакцинация коронавирус Чехия
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