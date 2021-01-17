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Минздрав Чехии обсуждает возможные изменения плана вакцинации против COVID-19

Минздрав Чехии обсуждает возможные изменения плана вакцинации против COVID-19

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Регистрация на вакцинацию против covid-19 для всех, кто не входит в приоритетную группу, скорее всего не начнётся 1 февраля. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
Минздрав Чехии обсуждает возможные изменения плана вакцинации против COVID-19

Пока вопрос обсуждается, решение будет принято в ближайшие дни. Премьер-министр отметил большой интерес пожилых людей к вакцинации, именно это заставило его предложить изменения для плана, подготовленного Министерством здравоохранения.

«Я считаю излишним открывать 1 февраля систему регистрации для всех граждан Чехии. Уже сейчас понятно, что для первой группы, которую нам предстоит вакцинировать, понадобится почти весь первый квартал», — добавил Бабиш.

Это не первый случай, когда первоначальные планы вакцинации меняются. Первая стратегия вакцинации предлагала включить в приоритетную группу людей от 65 лет. Также в неё входили пациенты с тяжелыми заболеваниями, независимо от возраста, и фельдшеры первой линии — из реанимационного отделения и отделения неотложной помощи. Следом шли гигиенисты и сотрудники критической инфраструктуры.

 

Еще одно изменение касается самого курса вакцинации. Те, кому сделали первую инъекцию в декабре, должны были получить еще одну дозу через 21 день. По рекомендации Бабиша и министра здравоохранения Яна Блатны, вторая инъекция может быть отложена на неделю.

 

Бабиш отложил вторую прививку и для себя. По его словам, вакцинацию можно проводить через 21-42 дня, поэтому отсрочка не имеет значения. Блатны уже сообщил о такой возможности директорам больниц.

 

 

Источник: novinky.cz

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Темы
вакцинация коронавирус Чехия здоровье Андрей Бабиш Министерство здравоохранения
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