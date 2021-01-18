У десяти пациентов в Чехии подозрение на британскую мутацию коронавируса

Государственный институт общественного здравоохранения (SZÚ) объявил, что в десяти образцах ПЦР-тестов в Чехии обнаружена так называемая британская мутация коронавируса.

Хелена Йиржинцова, глава Национальной справочной лаборатории (NRL), сообщила журналистам, что образцы пока изучаются, точные результаты появятся к концу недели. Если наличие мутации SARS-CoV-2 в тестах подтвердится, то ослабление ограничительных мер может отложиться.

«У нас уменьшается число R, но в Соединенном Королевстве это не так, и нельзя исключать, что именно британский вирус играет роль в увеличении числа R», — отмечает Хелена Йиржинцова.

Согласно выводам как британских, так и мировых экспертов, эта мутация быстрее распространяется среди людей и, следовательно, может нанести больший ущерб, потому что больницы и так загружены. Вирус не атакует организм человека более агрессивно и не вызывает более тяжелого течения болезни COVID-19.

«Если присутствие этой мутации будет доказано на нашей территории, на людей это не окажет серьезного воздействия, но, возможно, тогда нам не стоит так просто расслабляться. Ограничительные меры должны быть рациональными, их нужно довести до сведения людей и четко обьяснить им», — добавляет Йиржинцова.

Непонятно, как мутация попала в Чехию, но вовсе не обязательно, что в страну ее привёз кто-то из Великобритании. Некоторые мутации возникают независимо друг от друга, как иммунный ответ человеческого организма.

Так называемая британская мутация была зафиксирована в Англии в середине декабря. По состоянию на вчерашний день в Европе было обнаружено 17 270 случаев с этой мутацией. Она появилась почти во всех европейских странах, включая Словакию. Локальная вспышка случилась в Павловце-над-Ухом.

Производители вакцин говорят, что вакцинация будет эффективна и против новых мутаций вируса.

Источник: novinky.cz