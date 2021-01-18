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Škoda Auto откроет центры вакцинации против коронавируса

Škoda Auto откроет центры вакцинации против коронавируса

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Škoda Auto планирует открыть собственные центры вакцинации. Компания готовится закупить вакцины для сотрудников, как только это будет возможно. Вакцинаций интересуются больше половины сотрудников.
Фото: Škoda Storyboard
Škoda Auto откроет центры вакцинации против коронавируса

Предполагаемые затраты на вакцинацию составляют несколько десятков миллионов крон. На своих трех производственных предприятиях в Млада-Болеславе, Квасинах и Врхлаби Škoda откроет 15 стационарных центров вакцинации и три мобильных центра вакцинации, которые можно будет перемещать при необходимости.

«Мы можем вакцинировать до 1200 сотрудников в день. У нас уже есть необходимое количество игл и шприцев для вакцинации. Ее будет проводить внутренний медицинский персонал», — сказал руководитель отдела коммуникации компании Томаш Котера. — В настоящий момент для нас главный вопрос — когда можно будет получить вакцины от государства или, возможно, нам позволят покупать их напрямую у поставщика». 

Компания разрабатывает подробный план и схему вакцинации. В случае недостаточного интереса со стороны приоритетных групп, Škoda Auto хочет иметь возможность сразу предложить вакцинацию заинтересованным сотрудникам. Прививки для них будут бесплатными.

«Мы также разрабатываем собственное электронное удостоверение, чтобы сотрудник мог доказать в любом месте и в любое время, что он был вакцинирован», — добавил Котера.

Škoda уже предоставляет сотрудникам возможность бесплатно пройти тестирование на коронавирус.

 

 

Источник: lidovky.cz

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Темы
Автомобили Чехия вакцинация Млада Болеслав Европа коронавирус
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