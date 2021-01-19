Британская мутация коронавируса может распространиться по Чешской Республике

В Брно обнаружили 84 случая британской мутации коронавируса. Никого из инфицированных не пришлось госпитализировать.

По запросу Национальной референс-лаборатории (NRL) остальные лаборатории в Чешской Республике провели анализ взятых ранее проб. В их числе была и лаборатория Университетской больницы в Брно. Именно там обнаружили 84 случая нового типа коронавируса.

«Благодаря нашему методу тестирования мы могли исследовать старые образцы вплоть до сентября. 25 декабря наша лаборатория обнаружила первый образец с так называемой британской мутацией вируса. Всего мы обнаружили восемьдесят четыре случая, в которых было подозрение на эту мутацию», — сказала журналистам Вероника Плача, пресс-секретарь университетской больницы Брно.

Пресс-секретарь добавила, что за последние дни в больнице регистрировали от пяти до десяти случаев этой мутации, поэтому вероятность ее распространения в Чехии очень велика.

«Мы не госпитализировали никого с этой формой мутации в нашей стране. Это можно проверить в нашей системе, поэтому я могу подтвердить, что британская мутация не приводит к ухудшению развития болезни», — добавила Вероника Плача.

По словам руководителя Национальной референс-лаборатории (NRL) респираторных заболеваний Хелены Йиржинцовой, мутация появилась в Чехии еще 25 декабря, вероятно, ее привез сюда человек из Краловеградецкого региона, заразившийся в Германии.

«Уже существует несколько вариантов коронавируса. Вирус уже настолько широко распространен, что у него есть много возможностей для эволюционной динамики », — сказала Йиржинкова.

Источник: novinky.cz