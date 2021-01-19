Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.15
USD
21.57
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
10n 3 °C
Жительнице Опавы грозит три года тюрьмы за нарушение карантина

Жительнице Опавы грозит три года тюрьмы за нарушение карантина

420on 729 1
Сорокалетняя женщина из Опавского района нарушила карантин в начале декабря прошлого года. У неё был положительный результат на COVID-19, но она вышла из дома, чтобы купить сигареты.
Жительнице Опавы грозит три года тюрьмы за нарушение карантина

Полиция получила жалобу, из которой узнала о нарушении запрета на выход из дома инфицированной женщиной.

Опавское территориального управление приступило к расследованию через месяц после получения информации. Теперь за делом следит прокурор.

Женщине пока не предъявлено обвинение, но, если это произойдет и нарушение будет признано судом, она может получить до трех лет лишения свободы. При нормальных обстоятельствах женщина получила бы не больше года за такое правонарушение, но событие произошло во время чрезвычайного положения — за распространение сovid-19 предусмотрено более строгое наказание. 

«11 января было возбуждено уголовное дело по подозрению в распространении заразной болезни по неосторожности. Предусмотрено наказание от шести месяцев до трех лет лишения свободы», — сказал журналистам окружной прокурор Опавы Михал Кофлак.

Прокуратура по всей стране рассматривает несколько аналогичных дел, но все они связаны с весенней волной пандемии. Случай из Опавы первый во второй волне.

Во время весеннего чрезвычайного положения с 12 марта по 17 мая Верховная прокуратура (NSZ) зафиксировала четырнадцать случаев распространения заразной болезни. К уголовной ответственности привлечены четыре человека.

 

 

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия здоровье эпидемия Прокуратура
Читайте
по теме 
Автор системы PES в Чехии предложил подготовить план для шестой ступени
19.01.2021 22:23 Общество
Автор системы PES в Чехии предложил подготовить план для шестой ступени
522 1
Британская мутация коронавируса может распространиться по Чешской Республике
19.01.2021 19:28 Общество
Британская мутация коронавируса может распространиться по Чешской Республике
587 1
Индекс PES в Чехии держится на четвертом уровне уже шесть дней
19.01.2021 09:09 Общество
Индекс PES в Чехии держится на четвертом уровне уже шесть дней
1911 1
«Пандемии не существует»: в центре Праги люди требовали отменить все ограничения
18.01.2021 18:06 Общество
«Пандемии не существует»: в центре Праги люди требовали отменить все ограничения
2915 0
Последние новости:
19
января
Автор системы PES в Чехии предложил подготовить план для шестой ступени
19.01.2021 22:23 Общество
Автор системы PES в Чехии предложил подготовить план для шестой ступени
522 1
Из-за снегопада грузовики заблокировали автомагистраль на западе Чехии
19.01.2021 20:56 Общество
Из-за снегопада грузовики заблокировали автомагистраль на западе Чехии
282 1
Британская мутация коронавируса может распространиться по Чешской Республике
19.01.2021 19:28 Общество
Британская мутация коронавируса может распространиться по Чешской Республике
587 1
Министр иностранных дел Чехии прокомментировал ситуацию с Навальным
19.01.2021 14:02 Политика
Министр иностранных дел Чехии прокомментировал ситуацию с Навальным
1892 1
Умер чешский гроссмейстер Любомир Кавалек
19.01.2021 13:32 Спорт
Умер чешский гроссмейстер Любомир Кавалек
528 1
Индекс PES в Чехии держится на четвертом уровне уже шесть дней
19.01.2021 09:09 Общество
Индекс PES в Чехии держится на четвертом уровне уже шесть дней
1911 1
Число преступлений в Чехии сократилось на 17% по итогам 2020 года
19.01.2021 08:42 Общество
Число преступлений в Чехии сократилось на 17% по итогам 2020 года
448 1
18
января
Магазины Чехии не смогут продавать нижнее белье и обувь для взрослых, детские товары вернутся в продажу
18.01.2021 19:26 Экономика
Магазины Чехии не смогут продавать нижнее белье и обувь для взрослых, детские товары вернутся в продажу
4814 0
«Пандемии не существует»: в центре Праги люди требовали отменить все ограничения
18.01.2021 18:06 Общество
«Пандемии не существует»: в центре Праги люди требовали отменить все ограничения
2915 0
Škoda Auto откроет центры вакцинации против коронавируса
18.01.2021 16:54 Общество
Škoda Auto откроет центры вакцинации против коронавируса
1033 0


Мобильная версия