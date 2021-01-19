Автор системы PES в Чехии предложил подготовить план для шестой ступени

Соавтор системы расчета индекса риска PES Ян Кулвейт предложил скорректировать меры для пятого уровня, а также подготовить план для шестой ступени. Об этом он написал в Facebook.

В связи с появлением в Чехии британской мутации коронавируса Министерство здравоохранения обсуждает возможные корректировки системы PES. Впервые мутация была зафиксирована в середине декабря в Англии, поэтому ее называют «британской».

«PES разрабатывалась без учета новой мутации, как и индекс риска, и ограничительные меры. Даже пятого уровня может быть недостаточно, чтобы замедлить «британскую» версию. Стоит подумать о том, как адаптировать PES 5, чтобы он сильнее замедлял распространение вируса, например, давить на тестирование и хоум-офис в компаниях», — написал Кулвейт, который специализируется на глобальном моделировании рисков.

Министр здравоохранения Ян Блатны заявил в понедельник, что новая мутация на 40% более заразна. Хелена Йиржинкова из Национальной референс-лаборатории сказала, что ученые сходятся на значении от 10 до 70%.

Грубо говоря, носители британской мутации за шесть дней заразят столько же людей, сколько носители классической версии коронавируса заразили бы за 10 дней. Согласно имеющимся данным, новый вариант распространяется быстрее, но не вызывает более серьезного течения заболевания COVID-19.

Ян Блатны считает, что потребуется несколько месяцев, чтобы подготовить новые антиковидные меры. Якуб Штайнер, другой соавтор системы расчета оценки риска PES, написал в Facebook, что новая мутация обладает почти в половину более высоким индексом репродукции (число R).

«У нас есть месяц, а не месяцы», — сказал Штайнер.

Министр здравоохранения объявил о внесении определенных корректировок в параметры, которые используются для принятия решений о смягчении или ужесточении противоэпидемических мер. По его словам, теперь будет проводиться оценка количества госпитализированных. В больницах должно быть не более 3000 человек для того, чтобы перейти с нынешней пятой ступени PES на четвертую.

По мнению министра, небезопасно следить только за снижением уровня риска. Индекс PES остается на уровне 70 баллов из ста вот уже шестой день.

Источник: novinky.cz