Горнолыжные курорты Чехии скоро откроются

Горнолыжные курорты могут открыться в конце января — начале февраля. Об этом депутатам сообщил министр здравоохранения Ян Блатны.

«Горнолыжные курорты откроются в ближайшее время. Но эпидемиологическая ситуация должна это позволять. Если вы хотите услышать дату, это может быть на рубеже января и февраля. В наших интересах, чтобы эта часть предпринимателей не оказалась в невыгодном положении », — сказал министр депутатам.

Возобновление работы зимних курортов и услуг по размещению является одним из условий, выдвинутых коммунистами в поддержку продления чрезвычайного положения, которое обсуждается в Палате депутатов в четверг.

По словам депутатов KSČM, закрытие этих объектов не помогает остановить распространение коронавируса, правительство должно установить противоэпидемические правила.

Ранее на открытии горнолыжных курортов настаивали их владельцы и представители сферы туризма и спорта. По их словам, каждый дополнительный день простоя фатально отражается на их бизнесе. Если курорты откроются только в середине февраля, то предпринимателям это уже не поможет.

Горнолыжные курорты в этом сезоне работали только с 18 по 26 декабря. Убыток из-за закрытия к 10 января составляет от 1 до 1,2 миллиарда крон. Министр промышленности и торговли Карел Гавличек подчеркнул, что в Чехии 450 горнолыжных курортов, которые приносят в госбюджет около 13 миллиардов крон в год. В них работают 45 000 человек, в основном местные жители.

Источник: novinky.cz