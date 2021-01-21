Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.09
USD
21.48
RUB
0.29
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01n 4 °C
Горнолыжные курорты Чехии скоро откроются

Горнолыжные курорты Чехии скоро откроются

420on 235 0
Горнолыжные курорты могут открыться в конце января — начале февраля. Об этом депутатам сообщил министр здравоохранения Ян Блатны.
Горнолыжные курорты Чехии скоро откроются

«Горнолыжные курорты откроются в ближайшее время. Но эпидемиологическая ситуация должна это позволять. Если вы хотите услышать дату, это может быть на рубеже января и февраля. В наших интересах, чтобы эта часть предпринимателей не оказалась в невыгодном положении », — сказал министр депутатам.

Возобновление работы зимних курортов и услуг по размещению является одним из условий, выдвинутых коммунистами в поддержку продления чрезвычайного положения, которое обсуждается в Палате депутатов в четверг.

По словам депутатов KSČM, закрытие этих объектов не помогает остановить распространение коронавируса, правительство должно установить противоэпидемические правила.

Ранее на открытии горнолыжных курортов настаивали их владельцы и представители сферы туризма и спорта. По их словам, каждый дополнительный день простоя фатально отражается на их бизнесе. Если курорты откроются только в середине февраля, то предпринимателям это уже не поможет.

Горнолыжные курорты в этом сезоне работали только с 18 по 26 декабря. Убыток из-за закрытия к 10 января составляет от 1 до 1,2 миллиарда крон. Министр промышленности и торговли Карел Гавличек подчеркнул, что в Чехии 450 горнолыжных курортов, которые приносят в госбюджет около 13 миллиардов крон в год. В них работают 45 000 человек, в основном местные жители. 

 

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия Горнолыжные курорты горы Министерство здравоохранения Палата депутатов ЧР
Читайте
по теме 
Чрезвычайное положение в Чехии продлится до 14 февраля
21.01.2021 19:48 Политика
Чрезвычайное положение в Чехии продлится до 14 февраля
253 0
Продажа бизнеса в Чехии: хостел в Праге
21.01.2021 18:48 Бизнес
Продажа бизнеса в Чехии: хостел в Праге
61 0
Продажа бизнеса в Чехии: отель в Праге
21.01.2021 18:08 Бизнес
Продажа бизнеса в Чехии: отель в Праге
65 0
"Вы — эгоистичный идиот": Доминик Фери осудил коллегу, который пришел без маски на заседание Палаты депутатов ЧР
21.01.2021 16:56 Политика
"Вы — эгоистичный идиот": Доминик Фери осудил коллегу, который пришел без маски на заседание Палаты депутатов ЧР
567 0
Последние новости:
21
января
Чрезвычайное положение в Чехии продлится до 14 февраля
21.01.2021 19:48 Политика
Чрезвычайное положение в Чехии продлится до 14 февраля
253 0
"Вы — эгоистичный идиот": Доминик Фери осудил коллегу, который пришел без маски на заседание Палаты депутатов ЧР
21.01.2021 16:56 Политика
"Вы — эгоистичный идиот": Доминик Фери осудил коллегу, который пришел без маски на заседание Палаты депутатов ЧР
567 0
Рембрандт и Короли солнца остаются в Праге
21.01.2021 12:22 Культура
Рембрандт и Короли солнца остаются в Праге
477 0
Палата депутатов решит, продлится ли чрезвычайное положение в Чехии
21.01.2021 10:21 Политика
Палата депутатов решит, продлится ли чрезвычайное положение в Чехии
2314 0
Коронавирус vs грипп: последствия болезней сильно отличаются, говорят врачи
21.01.2021 09:09 Общество
Коронавирус vs грипп: последствия болезней сильно отличаются, говорят врачи
1265 0
Правительство Чехии обсуждает, кто получит компенсацию
21.01.2021 08:09 Экономика
Правительство Чехии обсуждает, кто получит компенсацию
1241 0
20
января
Статуя в честь Яна Палаха переехала из Сиднея в чешский город Клатови
20.01.2021 18:40 Культура
Статуя в честь Яна Палаха переехала из Сиднея в чешский город Клатови
1272 0
В Праге пройдут митинги в поддержку Алексея Навального
20.01.2021 12:59 Политика
В Праге пройдут митинги в поддержку Алексея Навального
3431 0
Стоимость продуктовой корзины в Чехии выросла до 2345 крон: что на них можно купить?
20.01.2021 10:31 Экономика
Стоимость продуктовой корзины в Чехии выросла до 2345 крон: что на них можно купить?
4761 0
Индекс PES в Чехии снова растет
20.01.2021 09:31 Общество
Индекс PES в Чехии снова растет
3768 0


Мобильная версия