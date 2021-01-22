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Некоторые ученики вернутся в школы даже во время пятого уровня опасности по системе PES

Некоторые ученики вернутся в школы даже во время пятого уровня опасности по системе PES

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Ученики последних классов начальной и средней школы в Чехии смогут вернуться за парты даже при пятой ступени системы PES.
Некоторые ученики вернутся в школы даже во время пятого уровня опасности по системе PES

О том, что дети вернутся в школы журналистам в пятницу сообщил министр здравоохранения Ян Блатны после заседания правительства. Министр образования Роберт Плага также подтвердил это в Twitter.

Изменения коснутся и учеников младших классов. Решение о возможном возвращении за парты учеников первой ступени начальной школы будет принято в следующую среду, 27 января. Блатны сказал, что раньше февраля дети не вернутся в школы.

Изменения в системе PES, которые касаются школ, предусматривают возможность для возвращения к занятиям учеников последних классов средней и начальной школы, но Министерству образования удалось договориться с Министерством здравоохранения Чехии о занятиях для учеников младших классов. Об этом Плага сообщил в Twitter.

 

Источник: lidovky.cz

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Темы
Министерство образования образование Министерство здравоохранения правительство Чехия дети
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