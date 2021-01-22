На рейс Прага — Париж только с отрицательным тестом

Путешественники, которые хотят посетить Францию ​​по воздуху или на лодке, должны показать отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов перед въездом в страну. Новые правила действуют с воскресенья. Эта мера не распространяется на людей, прибывающих во Францию ​​наземным транспортом или в связи с крайней необходимостью.

Это значит, что чехи могут и дальше ездить во Францию ​​на машине без теста и необходимости сидеть на карантине. Транзит через Германию возможен при условии, что пассажир покинет страну сразу после прохождения транзита. Для выборочных проверок на территории Германии рекомендуется иметь при себе доказательство, что вы направляетесь в другую страну, например, подтверждение о проживании во Франции.

Аналогичные правила действует во Франции с середины января для всех пассажиров из стран, не входящих в Европейский Союз. Кроме отрицательного результата теста, они должны заполнить специальное подтверждение, которое можно скачать на сайте Министерства внутренних дел Франции.

Франция сделала заявление вскоре после видеоконференции в четверг вечером, на которой лидеры Европейского Союза договорились, что сохранят внутренние границы ЕС открытыми для бесперебойного функционирования рынка.

Сейчас во Франции действует строгий запрет на выход на улицу в вечернее время с 18:00 до 06:00. Также необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности — дистанция между людьми, маски, дезинфекция рук, проветриваение помещений. Рестораны, спортивные и культурные учреждения, а также памятники закрыты. В четверг количество новых случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 20 тысяч.

Источник: novinky.cz