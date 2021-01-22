Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.13
USD
21.45
RUB
0.29
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01d 12 °C
На рейс Прага — Париж только с отрицательным тестом

На рейс Прага — Париж только с отрицательным тестом

420on 248 0
Путешественники, которые хотят посетить Францию ​​по воздуху или на лодке, должны показать отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов перед въездом в страну. Новые правила действуют с воскресенья. Эта мера не распространяется на людей, прибывающих во Францию ​​наземным транспортом или в связи с крайней необходимостью.
На рейс Прага — Париж только с отрицательным тестом

Это значит, что чехи могут и дальше ездить во Францию ​​на машине без теста и необходимости сидеть на карантине. Транзит через Германию возможен при условии, что пассажир покинет страну сразу после прохождения транзита. Для выборочных проверок на территории Германии рекомендуется иметь при себе доказательство, что вы направляетесь в другую страну, например, подтверждение о проживании во Франции. 

Аналогичные правила действует во Франции с середины января для всех пассажиров из стран, не входящих в Европейский Союз. Кроме отрицательного результата теста, они должны заполнить специальное подтверждение, которое можно скачать на сайте Министерства внутренних дел Франции.

Франция сделала заявление вскоре после видеоконференции в четверг вечером, на которой лидеры Европейского Союза договорились, что сохранят внутренние границы ЕС открытыми для бесперебойного функционирования рынка.

Сейчас во Франции действует строгий запрет на выход на улицу в вечернее время с 18:00 до 06:00. Также необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности — дистанция между людьми, маски, дезинфекция рук, проветриваение помещений. Рестораны, спортивные и культурные учреждения, а также памятники закрыты. В четверг количество новых случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 20 тысяч.

 

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия пандемия Евросоюз Еврозона Европа Франция ограничение коронавирус
Читайте
по теме 
В Чехию вернулся птичий грипп
22.01.2021 15:55 Экономика
В Чехию вернулся птичий грипп
91 0
В супермаркетах будет больше продуктов чешского производства. Андрей Бабиш недоволен
22.01.2021 13:14 Экономика
В супермаркетах будет больше продуктов чешского производства. Андрей Бабиш недоволен
688 0
Продажа бизнеса в Чехии: визовое агентство
22.01.2021 12:56 Бизнес
Продажа бизнеса в Чехии: визовое агентство
80 0
Продажа бизнеса в Чехии: компания, специализирующаяся на остеклении балконов и лоджий
22.01.2021 12:44 Бизнес
Продажа бизнеса в Чехии: компания, специализирующаяся на остеклении балконов и лоджий
44 0
Последние новости:
22
января
В Чехию вернулся птичий грипп
22.01.2021 15:55 Экономика
В Чехию вернулся птичий грипп
91 0
В супермаркетах будет больше продуктов чешского производства. Андрей Бабиш недоволен
22.01.2021 13:14 Экономика
В супермаркетах будет больше продуктов чешского производства. Андрей Бабиш недоволен
688 0
Некоторые ученики вернутся в школы даже во время пятого уровня опасности по системе PES
22.01.2021 09:44 Общество
Некоторые ученики вернутся в школы даже во время пятого уровня опасности по системе PES
766 0
Карта цен на жилье в Праге по станциям метро
22.01.2021 08:59 Экономика
Карта цен на жилье в Праге по станциям метро
1917 0
Чешский студент научил пчел делать абажуры для ламп
22.01.2021 08:31 Общество
Чешский студент научил пчел делать абажуры для ламп
570 0
21
января
Чрезвычайное положение в Чехии продлится до 14 февраля
21.01.2021 19:48 Политика
Чрезвычайное положение в Чехии продлится до 14 февраля
4784 0
Горнолыжные курорты Чехии скоро откроются
21.01.2021 19:25 Общество
Горнолыжные курорты Чехии скоро откроются
2772 0
"Вы — эгоистичный идиот": Доминик Фери осудил коллегу, который пришел без маски на заседание Палаты депутатов ЧР
21.01.2021 16:56 Политика
"Вы — эгоистичный идиот": Доминик Фери осудил коллегу, который пришел без маски на заседание Палаты депутатов ЧР
1335 0
Рембрандт и Короли солнца остаются в Праге
21.01.2021 12:22 Культура
Рембрандт и Короли солнца остаются в Праге
859 0
Палата депутатов решит, продлится ли чрезвычайное положение в Чехии
21.01.2021 10:21 Политика
Палата депутатов решит, продлится ли чрезвычайное положение в Чехии
2813 0


Мобильная версия