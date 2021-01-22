Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.12
USD
21.46
RUB
0.29
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01n 3 °C
Погода в Чехии на выходные: ожидается сильный ветер, метеорологи советуют отказаться от походов

Погода в Чехии на выходные: ожидается сильный ветер, метеорологи советуют отказаться от походов

420on 920 0
В субботу в Чехии ожидается сильный ветер, который может повредить деревья. Метеорологи рекомендуют жителям республики отказаться от походов в горы.
Погода в Чехии на выходные: ожидается сильный ветер, метеорологи советуют отказаться от походов

В субботу в Чехию придет холодный фронт. В Моравии в субботу утром еще будет тепло — до 8 ° C, а в Богемии дневные температуры будут чуть выше ноля, примерно от 0 до + 3 ° С. Во второй половине дня в Моравии также резко похолодает, возможен дождь и снег. 

На востоке Чешской Республики в субботу ожидается сильный ветер, который может достигать скорости до 70 километров в час (или 19,4 м/с). На горных хребтах скорость может достигать 110 километров в час (30,6 м/с).

Снегопады пройдут на западе и северо-западе Чехии. Выпадет около десяти сантиметров снега, в Рудных горах около 15 сантиметров. 

На северо-востоке Пардубицкого региона, а также в Оломоуцком и Моравскосилезском регионах следует ожидать сильного ветра с 00:00 субботы до 12:00 воскресенья. В субботу утром сильный ветер будет дуть на востоке Южно-Моравского края и в Злинском крае.

По словам метеорологов, ветер может повредить деревья и нанести незначительный ущерб зданиям. Метеорологи советуют людям отказаться от походов в горы. 

 

Источник: meteocentrum

Рассказать всем:
Темы
погода Чехия горы Выходные в Праге
Читайте
по теме 
Аномальные морозы придут в Чехию в воскресенье
16.01.2021 13:20 Общество
Аномальные морозы придут в Чехию в воскресенье
9147 0
В горах Чехии выпадет до 50-ти сантиметров нового снега
13.01.2021 12:35 Общество
В горах Чехии выпадет до 50-ти сантиметров нового снега
1991 0
В некоторых районах Чехии может выпасть до 10 см снега
06.01.2021 10:52 Общество
В некоторых районах Чехии может выпасть до 10 см снега
2580 0
Новогодняя ночь будет морозной
28.12.2020 11:24 Общество
Новогодняя ночь будет морозной
2706 0
Последние новости:
22
января
В Чехию вернулся птичий грипп
22.01.2021 15:55 Экономика
В Чехию вернулся птичий грипп
1525 0
На рейс Прага — Париж только с отрицательным тестом
22.01.2021 14:58 Общество
На рейс Прага — Париж только с отрицательным тестом
973 0
В супермаркетах будет больше продуктов чешского производства. Андрей Бабиш недоволен
22.01.2021 13:14 Экономика
В супермаркетах будет больше продуктов чешского производства. Андрей Бабиш недоволен
2081 0
Некоторые ученики вернутся в школы даже во время пятого уровня опасности по системе PES
22.01.2021 09:44 Общество
Некоторые ученики вернутся в школы даже во время пятого уровня опасности по системе PES
1071 0
Карта цен на жилье в Праге по станциям метро
22.01.2021 08:59 Экономика
Карта цен на жилье в Праге по станциям метро
2871 0
Чешский студент научил пчел делать абажуры для ламп
22.01.2021 08:31 Общество
Чешский студент научил пчел делать абажуры для ламп
806 0
21
января
Чрезвычайное положение в Чехии продлится до 14 февраля
21.01.2021 19:48 Политика
Чрезвычайное положение в Чехии продлится до 14 февраля
5819 0
Горнолыжные курорты Чехии скоро откроются
21.01.2021 19:25 Общество
Горнолыжные курорты Чехии скоро откроются
3223 0
"Вы — эгоистичный идиот": Доминик Фери осудил коллегу, который пришел без маски на заседание Палаты депутатов ЧР
21.01.2021 16:56 Политика
"Вы — эгоистичный идиот": Доминик Фери осудил коллегу, который пришел без маски на заседание Палаты депутатов ЧР
1455 0
Рембрандт и Короли солнца остаются в Праге
21.01.2021 12:22 Культура
Рембрандт и Короли солнца остаются в Праге
1002 0


Мобильная версия