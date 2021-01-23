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Иднекс PES в Чехии сократился на четыре пункта

Иднекс PES в Чехии сократился на четыре пункта

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Индекс риска PES упал до 69 пунктов. Он остается на четвертом из пяти уровней риска. Репродуктивное число увеличилось.
Иднекс PES в Чехии сократился на четыре пункта

Среди людей старше 65 лет за последние две недели инфицированы 952 человека на 100 000 жителей. Этот параметр сильно уменьшился, он используется для расчета индекса PES. Репродуктивное число R увеличилось на одну сотую до 0,87.

В пятницу в Чешской Республике выявили 8423 новых случая коронавируса, это больше, чем в предыдущие два дня. По сравнению с прошлой пятницей число случаев уменьшилось на 860.

Сократилась и доля госпитализированных с COVID-19, а также среднее число инфицированных на 100 000 жителей за две недели.

Индекс PES находится на четвертой ступени c четверга, 14 января. Тогда он упал до 75 пяти. Несколько дней индекс держался на уровне 70 баллов, но в среду, 20 янвраря, снова увеличился на три пункта в связи с ростом репродуктивного чиалс выше границы 0,8.  В начале января число R достигало 1,45, затем снизилось до 0,68 в воскресенье. С тех пор наблюдается рост числа R.

Вакцинация от коронавируса началась в Чехии 27 декабря. На данный момент использовано 187 889 доз вакцины. По предварительным данным 12 674 человека сделали прививку в пятницу, 22 января. Это меньше всего за всю неделю. 

 

Источник: lidovky.cz

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Темы
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