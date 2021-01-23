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Некоторые рестораны в Чехии откроются в знак протеста против правительственных мер

Некоторые рестораны в Чехии откроются в знак протеста против правительственных мер

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Сторонники инициативы Chcípl PES, критикующие правительственные постановления о закрытии ресторанов и баров из-за пандемии коронавируса, откроют свои заведения в субботу, 23 января. Якуб Ольберт, владелец ресторана Šeberák, который неоднократно отказывался соблюдать правительственные ограничения, заявил, что цель протеста — не заработать деньги, а выжить.
Некоторые рестораны в Чехии откроются в знак протеста против правительственных мер

Массовые акции, подобные той, что была в воскресенье, 10 января, на Староместской площади Праги, не планируются. Рестораторы просто откроют свои заведения. Сторонники инициативы не согласны с одним из условий для получения компенсации в рамках программы COVID Gastro - Uzavřené provozovny: оно гласит, что претенденты на компенсацию должны подтвердить, что никогда не нарушали государственные постановления.

По словам Ольберта, от 30 до 50 предпринимателей не закрыли свои заведения. Еще несколько сотен нарушали постановления правительства. Рестораны из Праги, Теплице, Усти-над-Лабем, Брно, Кладно или Йиглавы объявили о своих планах открыть рестораны и поучаствовать в субботнем мероприятии. 

Представители инициативы Chcípl PES объявили на пресс-конференции во вторник, 19 января, что хотят создать политическое движение «Открытая Чехия - Chcípl PES». Рестораны станут политическими органами и смогут быть открытыми, потому что политическая деятельность не подпадает под государственные ограничения. Министр внутренних дел Ян Хамачек отверг такую ​​интерпретацию правил.

В рамках борьбы с распространением коронавируса правительство закрыло рестораны прошлой весной и повторило этот шаг в середине октября. Рестораны открывались на короткий период перед Рождеством. Рестораны могут продавать еду и напитки через окно выдачи заказов, но, по данным исследовательской компании Nielsen, сфера гастрономии в Чешской Республике теряет 414 миллионов крон в день.

 

Источник: lidovky.cz

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Темы
пандемия коронавирус рестораны бизнес ограничение протест
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