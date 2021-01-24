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Индекс PES в Чехии держится на четвертом уровне, репродуктивное число растет

Индекс PES в Чехии держится на четвертом уровне, репродуктивное число растет

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В субботу, 23 января, в Чешской Республике обнаружили 4222 случая коронавируса. Это на 1000 меньше, чем неделю назад. Число людей, госпитализированных с covid-19, впервые с начала января упало ниже 6000. В больнице находится 5741 пациент, из них 1046 в тяжелом состоянии.
Индекс PES в Чехии держится на четвертом уровне, репродуктивное число растет

Индекс PES остается на уровне 69 баллов. Это значит, что Чехия находится на четвертой ступени риска из пяти уже в течение 11 дней. Репродуктивное число на этой неделе немного выросло до 0,88.

Сейчас в Чехии 107 345 заболевших коронавирусом. Хуже всего ситуация в Трутнове, там за семь дней выявили 1 258 случаев covid-10 на 100 000 жителей. В субботу от коронавируса скончались 52 человека. С начала пандемии — 15 369 человек. 

На территории Чешской Республики действует пятая ступень опасности по системе PES. Несмотря на то, что индекс находится на уровне, достаточном для перехода на четвертую ступень, правительство не планирует ослабление карантинных мер. Это будет возможно только после сокращения количества госпитализированных пациентов. Больницы Чехии все еще заполнены.  

С марта в Чехии было выявлено  937 617 случаев коронавируса. Почти 815 тысяч человек вылечились. Сейчас в стране около 107 000 инфицированных, у большинства из них заболевание протекает в легкой форме. 

 

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус пандемия Чехия
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