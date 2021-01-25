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Министр здравоохранения объяснил, когда Чехия сможет перейти на четвертую ступень PES

Министр здравоохранения объяснил, когда Чехия сможет перейти на четвертую ступень PES

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На четвертую ступень системы PES Чехия перейдет не раньше середины февраля. Тогда же все ученики начальных классов смогут вернуться в школы. Количество пациентов в больницах должно сократиться до 3000 человек.
Министр здравоохранения объяснил, когда Чехия сможет перейти на четвертую ступень PES

В воскресенье, 25 января, министр здравоохранения Чехии Ян Блатны ответил на вопрос журналистов о коронавирусных ограничениях в Чехии. Сейчас в стране действует чрезвычайное положение, а также ограничительные меры, соответствующие пятой ступени системы PES.  Несмотря на то, что вот уже 12 дней индекс PES находится на уровне четвертой ступени, меры остаются строгими из-за большого количества госпитализированных с covid-19. Сейчас в больницах 5741 человек.

Блатны заявил, что к середине февраля появятся поправки к закону о кризисе, которые должны изменить правила для противоэпидемического положения так, чтобы правительству не приходилось продлевать чрезвычайное положение. 

В Чехии с 5 октября действует ЧП.  В последний раз правительство продлило его до 14 февраля. Блатны сказал в воскресенье, что, вероятно, потребуется еще одно продление.

В понедельник, 25 января, правительство обсудит критерии для перехода на четвертую ступень PES, а также новые правила, которые будут действовать с 1 февраля. Ожидается, что республика сможет перейти к четвертой ступени, когда количество пациентов с covid в больницах упадет ниже 3000, а в реанимационных отделениях — ниже 450. 

«Мы не можем позволить себе перегружать систему здравоохранения прямо сейчас. Мы должны сделать больницы пустыми», — сказал Блатны.

Министр здравоохранения ЧР сказал, что возвращение учеников младших классов в школы в начале февраля маловероятно. Этого не позволяет эпидемиологическая ситуация. 

«Я не могу представить, что выйдут около 300 000 детей и 200 000 родителей», — сказал Блатны. Девятиклассники и выпускники могут пойти в школы с февраля.

По словам главы Минздрава, необходимо срочно подготовить закон, который позволил бы принимать противоэпидемические меры без введения чрезвычайного положения. Поправка к кризисному закону могла бы регулировать эпидемическую ситуацию. Тогда правительству не придется  снова и снова согласовывать продление чрезвычайного положения. Блатны хочет, чтобы Кабинете министров принял закон до конца действующего ЧП, то есть до 14 февраля.

 

Источник: lidovky.cz

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Темы
коронавирус пандемия Министерство здравоохранения Чехия
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