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Координатор вакцинации против covid-19 в Чехии подал в отставку

Координатор вакцинации против covid-19 в Чехии подал в отставку

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Национальный координатор вакцинации против covid-19 Зденек Блахута подал в отставку по состоянию здоровья. Об этом сообщает Минздрав в Твиттере.
Координатор вакцинации против covid-19 в Чехии подал в отставку

Шестидесятилетнего Блахуту сменит Катержина Бангова, которая до этого работала в министерстве в качестве директором Департамента международных отношений и ЕС.

«Сегодня я пришел на помощь доктору Блахута, который по состоянию здоровья уходит с поста национального координатора по вакцинации. Я хотел бы поблагодарить врача за проделанную работу. Эту функцию я передал Катержине Банговой, которая также занимается этой повесткой», — сказал министр здравоохранение Ян Блатны.

На пресс-конференции после заседания правительства министр заявил, что эта позиция требует крайней ответственности и вовлеченности. «Это очень обременительно. Мы сошлись на том, что на данный момент пану доктору будет сложно с учетом его состояния здоровья», — добавил Блатны.

По его словам, он несколько раз обсуждал ситуацию с координатором.

«Именно потому, что я внимательно слежу за работой своих подчиненных, я могу вовремя почувствовать, что по какой-то причине, в данном случае медицинской, не может быть достигнута 100% производительность без того, чтобы перегрузить человека. Тогда я немедленно нахожу того, кто может справиться. И я сделал это », — добавил Блатны.

Блахута стал координатором в декабре прошлого года, теперь он уходит в отставку менее чем через два месяца. Журналистам он сказал, что не хочет комментировать свой уход: «Я не буду комментировать это, я очень рад, что все позади». 

Блахута возглавлял координационную группу в министерстве, которая должна, среди прочего, заниматься логистикой, клиническим наблюдением за вакцинами, сбором данных, информационными технологиями и коммуникациями со СМИ. Одна из его задач заключалась также в разработке первого проекта стратегии вакцинации. Документальный фильм, который был снят до Рождества, вызвал довольно много критики. 

 
 
Источник: ceskenoviny

 

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Темы
Министерство здравоохранения вакцинация коронавирус Чехия
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