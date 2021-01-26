В Чехии все меньше новых случаев covid-19, показатель PES упал еще на один пункт

Ежедневное количество новых случаев коронавируса в Чешской Республике продолжает снижаться по сравнению с прошлой неделей.

В понедельник, 25 января, лаборатории выявили 6910 положительных тестов. Это на 750 меньше, чем неделю назад. В настоящее время коронавирусом болеют менее 100 тысяч человек, у большинства из них болезнь проходит в легкой форме.

В больнице были госпитализированы 5852 человека в понедельник, это на 175 больше, чем в воскресенье. Однако количество пациентов в тяжелом состоянии снизилось на 40 человек до 992.

Всего 15 618 человек умерли от covid-19 в Чехии. Индекс противоэпидемического риска PES снизился на один пункт до 68. Значение соответствует четвертому уровню опасности. Индекс держится на этом уровне уже 13 дней, но в стране действует пятый уровень.

Более значительному снижению индекса помешало увеличение числа R до 0,93, которое ежедневно растет.

За последние две недели в среднем было 953 случая заражения на 100 000 жителей. Впервые с декабря этот показатель упал ниже отметки в тысячу. Репродуктивное число, которое показывает, сколько человек в среднем заражается коронавирусом от одного инфицированного человека, незначительно увеличивается девятый день подряд. Этот показатель все еще ниже единицы, а значит, эпидемия замедляется.

Сейчас Минздрав вносит поправки в таблицу ограничений, сегодня ее обновление будет обсуждаться на Правительственном совете, а в среду его обсудит экспертная группа Минздрава.