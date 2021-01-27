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Число R в Чехии приближается к единице, индекс PES не изменился

Число R в Чехии приближается к единице, индекс PES не изменился

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Во вторник, 26 января, в Чехии зарегистрировали 9144 случая коронавируса. Это на 2200 больше, чем в понедельник и на 400 меньше, чем во вторник на прошлой неделе.
Число R в Чехии приближается к единице, индекс PES не изменился

Госпитализировано 6043 пациента, почти тысяча в тяжелом состоянии. Индекс PES второй день составляет 68 баллов,  репродуктивное число — 0,94. Число R, которое показывает, сколько человек в среднем заражается от одного человека с положительным тестом, растет десятый день подряд. С 16 января параметр постепенно вырос с 0,68 до 0,94.

Теперь число R добавляет шесть баллов к значению индекса. Если число репродукций держится в диапазоне от 0,8 до 0,9, прибавляется три балла, если оно выше единицы — девять баллов.

Другие критерии, на основании которых рассчитывается индекс, это среднее количество инфицированных на 100 000 жителей за две недели и среднее количество инфицированных среди пожилых людей, также за две недели. Эти показатели добавляют по 16 баллов. Доля госпитализированных с covid-19, у которых инфекция была подтверждена только в больнице, сейчас оценивается в 30 баллов. Все эти показатели снижаются.

Всего с начала эпидемии в марте лаборатории в Чешской Республике выявили более 956 000 инфицированных. 

Правительство пока не планирует переходить на четвертую степень. В системе PES министр здравоохранения Ян Блатны (от YES) хочет учитывать ситуацию в переполненных больницах. Смягчение меры обусловлено тем, что госпитализированных больных COVID будет не более 3000 человек.

Сегодня вечером в правительстве обсудят изменения в системе PES. Вероятно, на пятой ступени разрешат обучение для учеников младших классов, 9-х классов и выпускников. 

 

Источник: ceskenoviny

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коронавирус пандемия Чехия здоровье
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