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В школах Чехии будут работать учителя без педагогического образования

В школах Чехии будут работать учителя без педагогического образования

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Палата депутатов Чешской Республики одобрила новеллу закона, согласно которой специалисты без педагогического образования смогут преподавать в средней школе и на второй ступени начальной школы.
В школах Чехии будут работать учителя без педагогического образования

Таким образом Министерство образования Чехии хочет решить проблему нехватки учителей в некоторых областях. Изменение связано с поправкой к Закону об учителях.

Поправка, которая сейчас будет обсуждаться в Сенате, была принята нижней палатой, несмотря на то, что педагогические факультеты, профессиональные организации и школьные союзы ее раскритиковали. Социал-демократы и коммунисты в правительстве также были против. Согласно поправке, специалисты, официально не являющиеся учителями, могут работать в школах до трех лет без повышения своей педагогической квалификации. Критики видят в этом деградацию профессии учителя и попытки поднять интерес к профессии.

Палата депутатов также постановила, что соотношение заработной платы учителей к средней заработной плате должно определяться законом. К 2023 году зарплата должна вырасти как минимум до 130% от средней.

Источник: lidovky.cz

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Темы
Министерство образования образование Палата депутатов ЧР Чехия дети
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