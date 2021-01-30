Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.05
USD
21.46
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
13d 0 °C
Чехия закрыла границы для иностранцев

Чехия закрыла границы для иностранцев

420on 880 0
С сегодняшнего дня в силу вступают ограничительные меры в отношении иностранцев. Им будет запрещен въезд в Чехию. Исключение касается тех, кто учится или работает в стране.
Чехия закрыла границы для иностранцев

Кабинет министров сделал исключения также для необходимых поездок к семье или близким, поездок в медицинские учреждения и учреждения социального обслуживания, для свадеб или похорон. Иностранцы могут приехать с этими целями. 

С новой мерой Чехия присоединяется к другим европейским странам, которые ранее ввели аналогичный запрет. Правительство не прокомментировало эту информацию на пресс-конференции в четверг, мера появилась только в опубликованном постановлении.

На территории Чехии тоже изменились правила, связанные с путешествиями по республике.

Размещение в отелях возможно только для тех, кто приехал в командировку. До этого многие пользовались этой лазейкой, чтобы остановиться в отелях с семьей и покататься на лыжых. Достаточно было устного заявления о том, что вы приехали по рабочим делам. Теперь снять номер возможно только с подтверждением от работодателя или заказчика услуги. 

«Поставщик услуг будет обязан хранить эти документы для возможной проверки», — сказал министр внутренних дел Ян Хамачек. 

Люди по-прежнему могут поехать в свой загородный дом. Правительство также не запрещает арендовать дома в горах, но обычного подтверждения о проживании будет недостаточно. 

«Если речь идет о договоре аренды, то его можно использовать», — сказал министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

На следующей неделе горнолыжные курорты не откроются. Переночевать в горах можно, но воспользоваться подъемниками и канатными дорогами не получится. Они не будут работать. Гавличек извинился за то, что недавно подарил лыжникам надежду на снятие ограничительных мер. 

Любители зимних видов спорта смогут скатиться с холма на санях или беговых лыжах. Правительство не запрещает однодневные визиты в горы. 

 

 

Источник: seznamzpravy

Рассказать всем:
Темы
коронавирус горы пандемия здоровье ограничение иностранцы Чехия
Читайте
по теме 
В Чехии число инфицированных коронавирусом сокращается. Индекс PES упал до 68
30.01.2021 08:42 Общество
В Чехии число инфицированных коронавирусом сокращается. Индекс PES упал до 68
307 0
В TikTok появился аккаунт правительства Чешской Республики
29.01.2021 20:31 Политика
В TikTok появился аккаунт правительства Чешской Республики
678 0
В Праге прошла акция протеста с требованием отставки правительства
29.01.2021 19:49 Политика
В Праге прошла акция протеста с требованием отставки правительства
1547 0
На Карловом мосту в Праге стоит несколько автомобилей
29.01.2021 12:44 Экономика
На Карловом мосту в Праге стоит несколько автомобилей
5721 2
Последние новости:
30
января
В Чехии число инфицированных коронавирусом сокращается. Индекс PES упал до 68
30.01.2021 08:42 Общество
В Чехии число инфицированных коронавирусом сокращается. Индекс PES упал до 68
307 0
29
января
В TikTok появился аккаунт правительства Чешской Республики
29.01.2021 20:31 Политика
В TikTok появился аккаунт правительства Чешской Республики
678 0
В Праге прошла акция протеста с требованием отставки правительства
29.01.2021 19:49 Политика
В Праге прошла акция протеста с требованием отставки правительства
1547 0
На Карловом мосту в Праге стоит несколько автомобилей
29.01.2021 12:44 Экономика
На Карловом мосту в Праге стоит несколько автомобилей
5721 2
Погода в Чехии на выходные: настоящая зима вернется в субботу
29.01.2021 10:29 Экономика
Погода в Чехии на выходные: настоящая зима вернется в субботу
3088 0
Инициатива Chcípl PES планирует демонстрацию в Праге
29.01.2021 07:32 Политика
Инициатива Chcípl PES планирует демонстрацию в Праге
2027 0
Как изменятся меры по борьбе с коронавирусом в Чехии
29.01.2021 06:43 Общество
Как изменятся меры по борьбе с коронавирусом в Чехии
8005 0
28
января
В Чехии выявили 8452 новых случая заражения коронавирусом
28.01.2021 12:34 Общество
В Чехии выявили 8452 новых случая заражения коронавирусом
2744 0
Министры не поддержали открытие горнолыжных курортов в Чешской Республике
28.01.2021 06:30 Спорт
Министры не поддержали открытие горнолыжных курортов в Чешской Республике
2298 0
Правительство Чехии обсудит, как ужесточить меры по борьбе с коронавирусом
28.01.2021 06:19 Политика
Правительство Чехии обсудит, как ужесточить меры по борьбе с коронавирусом
4349 0


Мобильная версия