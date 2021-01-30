В школах Чехии скоро начнется массовое тестирование на коронавирус

«Мы будем счастливы, если Минздрав сможет провести тестирование хотя бы для выпускников», — сказал он. Плага добавил, что студентам не придется сдавать тесты каждый день. ПЦР-тест достаточно делать раз в неделю. Точная дата начала регулярного тестирования в школах пока неизвестна.
«Я не хочу говорить от имени Министерства здравоохранения, но я думаю, что это вопрос не месяцев, а недель», — заявил Плага.
Заболеваемость в средних классах выше, чем в начальных классах и детских садах. По словам министра, если в результате теста у одного из учеников будет выявлен положительный результат, не потребуется отправлять на карантин весь класс. Достаточно протестировать одноклассников заражённого.
Сейчас приблизительно 216 000 учеников первого и второго классов, 27 000 учеников специальных школ и 365 000 детей из детских садов могут посещать занятия. По словам министра, возвращение остальных учеников произойдёт, когда для этого будут созданы условия.
Источник: ČTK