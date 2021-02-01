Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.03
USD
21.46
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01d -3 °C
Индекс PES увеличился на три пункта из-за роста числа R

Индекс PES увеличился на три пункта из-за роста числа R

420on 830 0
Индекс эпидемиологического риска PES в понедельник вырос с 70 до 73 баллов. Это значение вот уже 19 дней соответствует четвертой ступени опасности, но в Чехии действуют ограничения пятого уровня.
Индекс PES увеличился на три пункта из-за роста числа R

Репродуктивное число R выросло до 1,01. Этот параметр показывает, скольких людей в среднем заразит один инфицированный человек. Если значение числа R ниже единицы — эпидемия замедляется. В последний репродуктивное число было выше единицы 12 января. 

Остальные параметры, которые используются для расчета индекса, уменьшились. 

Изначально правительство Чешской Республики руководствовалось индексом PES для принятия решений об ограничительных мерах, которые помогут сдержать распространение covid-19. В четверг министр здравоохранения Ян Блатны сообщил, что система PES больше не подходит для определения ограничений. 

 

 

Источник: ceskenoviny
 

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия пандемия
Читайте
по теме 
В Праге люди снова вышли на акцию протеста
31.01.2021 14:45 Политика
В Праге люди снова вышли на акцию протеста
3672 0
Владельцу горнолыжного курорта Ченковице грозит штраф до 3 миллионов крон
30.01.2021 19:28 Общество
Владельцу горнолыжного курорта Ченковице грозит штраф до 3 миллионов крон
3464 0
В школах Чехии скоро начнется массовое тестирование на коронавирус
30.01.2021 19:15 Общество
В школах Чехии скоро начнется массовое тестирование на коронавирус
2285 0
Чехия закрыла границы для иностранцев
30.01.2021 09:22 Общество
Чехия закрыла границы для иностранцев
25824 0
Последние новости:
31
января
Глава МИД Чехии снова прокомментировал ситуацию с Навальным
31.01.2021 20:30 Политика
Глава МИД Чехии снова прокомментировал ситуацию с Навальным
1406 0
В Праге люди снова вышли на акцию протеста
31.01.2021 14:45 Политика
В Праге люди снова вышли на акцию протеста
3672 0
В Чехию придут сильные морозы
31.01.2021 13:06 Общество
В Чехию придут сильные морозы
6699 0
30
января
Владельцу горнолыжного курорта Ченковице грозит штраф до 3 миллионов крон
30.01.2021 19:28 Общество
Владельцу горнолыжного курорта Ченковице грозит штраф до 3 миллионов крон
3464 0
В школах Чехии скоро начнется массовое тестирование на коронавирус
30.01.2021 19:15 Общество
В школах Чехии скоро начнется массовое тестирование на коронавирус
2285 0
Чехия закрыла границы для иностранцев
30.01.2021 09:22 Общество
Чехия закрыла границы для иностранцев
25824 0
В Чехии число инфицированных коронавирусом сокращается. Индекс PES упал до 68
30.01.2021 08:42 Общество
В Чехии число инфицированных коронавирусом сокращается. Индекс PES упал до 68
2720 0
29
января
В TikTok появился аккаунт правительства Чешской Республики
29.01.2021 20:31 Политика
В TikTok появился аккаунт правительства Чешской Республики
1666 0
В Праге прошла акция протеста с требованием отставки правительства
29.01.2021 19:49 Политика
В Праге прошла акция протеста с требованием отставки правительства
3769 0
На Карловом мосту в Праге стоит несколько автомобилей
29.01.2021 12:44 Экономика
На Карловом мосту в Праге стоит несколько автомобилей
9190 2


Мобильная версия