Чехия изменила правила въезда в страну

В пятницу на территории Чехии начнут действовать новые правила тестирования на коронавирус для въезжающих в страну. Правительство также утвердило новую категорию стран с высоким риском.

«Мы должны реагировать на распространение новых мутаций так же, как остальные государства Европы. С 5 февраля правила для путешествий изменятся», — заявил министр иностранных дел Томаш Петршичек.

Путешественники, прибывающие из стран, отмеченных оранжевым цветом на карте, должны будут сделать антигенный или ПЦР-тест перед тем, как въехать в Чешскую Республику. Тест не должен быть старше 48 часов. К этим странам относятся Финляндия, Греция, Исландия, Норвегия.

Страны из красной зоны считаются более опасными. С пятницы в этот список попадут Германия, Польша, Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Дания, Франция, Италия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Венгрия, Мальта, Нидерланды, Румыния, Швеция, Швейцария и Азорские острова. Все путешественники обязаны пройти тестирование перед въездом в Чехию, а также сделать ПЦР-тест через пять дней после прибытия.

Страны с очень высоким уровнем риска отмечены темно-красным цветом. На приезжающих из этих стран распространяются самые серьезные правила. Им необходимо сделать ПЦР-тест перед прибытием в Чехию, провести пять дней на карантине и повторить тест. Даже при отрицательном результате путешественник должен носить респиратор FFP2 в течение пяти дней.

Исключения по-прежнему распространяются на международные перевозки и транзит через Чешскую Республику. В случае крайней необходимости допускаются поездки без тестов, если они не превышают 12 часов. Исключение действует также для приграничных работников и людей, которые пересекают границу, чтобы позаботиться о детях.

В список «зеленых» стран, на которые не распространяются новые условия тестирования, входят Ватикан, Австралия, Южная Корея, Новая Зеландия, Сингапур и Таиланд. Из этих стран можно путешествовать без каких-либо условий.

Кабинет министров запретил пребывание иностранцев в Чешской Республике. Исключения действуют для тех, кто работает или учится в ЧР. Допускаются поездки крайней необходимости к семье или близким, путешествия с медицинскими целями, а также поездки на свадьбы или похороны.

Источник: ČTK

