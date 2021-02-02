В Праге появится улица Феррари

В честь автогонщика Энцо Феррари назовут улицу в Праге 13. В Праге 10 появится парк поэта и художника Йиржи Коларжа. Еще одну улицу в районе Михле переименуют в честь изобретателя и оружейника Сильвестра Крнка. Городская топографическая комиссия внесла предложение о переименовании, а члены городского совета его одобрили.

Улица Феррари будет находиться в Стодулках. У одного из самых известных чешских художников Иржи Коларжа будет парк в Праге 10. Это парк, примыкающий к улице U vršovického nádraží на участке между Вршовицкой и Самовой.

Стрелок и изобретатель Крнка жил во второй половине прошлого века в Михле в Праге 4, поэтому его улица находится именно там. Она начинается от улицы U plynárny.

По предложению мэрии Праги 9, Ярослав и Антония Пискачек, их сын Мирослав и мать г-жи Пискачковой, убитые в 1942 году в концлагере Маутхаузен, будут иметь свою улицу в районе Высочаны.

Название или переименование общественных мест в Праге утверждается городским советом. Предложения может подавать кто угодно. Сначала их обсуждает мэрия соответствующего района, затем они направляются в городскую комиссию по топографии. Последняя инстанция — пражский городской совет. По закону, улица не может быть названа в честь ныне живущего человека.

Источник: lidovky.cz